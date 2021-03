USA: Industriestimmung steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren

Der wichtige Frühindikator signalisiert so weiterhin robustes Wachstum. Werte über 50 Punkten deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Die Industrie leidet deutlich weniger unter den Corona-Beschränkungen des öffentlichen Lebens als der Dienstleistungssektor.

"Der ISM-Index deutet ein signifikantes Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie an", kommentiert Tobias Basse, Analyst bei der NordLB. "Damit scheinen die Belastungen durch die Coronavirus-Krise bei den Industrieunternehmen in den Vereinigten Staaten immer stärker in den Hintergrund zu treten."

Es legten wichtige Unterkomponenten des ISM-Index zu. So stiegen die Produktions, die Auftrags- und die Preiskomponente. "Diese Nachrichten sind offenkundig nicht geeignet, die Inflationssorgen am US-Rentenmarkt zu dämpfen", so Basse. Auch der Unterindikator für den Arbeitsmarkt verbesserte sich. Das ISM-Institut verweist zudem auf einen Mangel an Vorprodukten und steigenden Materialkosten.

Die Aktienmärkte weiteten ihre Gewinne aus. Der US-Dollar profitierte jedoch nicht von den Daten. Die US-Anleihen reagierten kaum./jsl/he

(AWP)