USA: Inflation steigt wieder über zwei Prozent

In den USA ist die Inflationsrate erstmals seit einem Jahr wieder über die Marke von zwei Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 1,8 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Inflationsrate von 2,0 Prozent gerechnet.