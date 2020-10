USA: Inflation zieht leicht an

In den USA sind die Verbraucherpreise im September etwas stärker gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sie sich um 1,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate 1,3 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten im September um 0,2 Prozent. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.