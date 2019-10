USA: Inflationsrate bleibt im September stabil

Die Inflation in den USA hat sich im September nicht verändert. Die Verbraucherpreise legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,7 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg der Rate auf 1,8 Prozent gerechnet. Im August hatte die Rate bei 1,7 Prozent gelegen.