USA: Konsumausgaben erholen sich weiter von Corona-Einbruch

Die Ausgaben der amerikanischen Verbraucher haben im Juli erneut angezogen. Die Konsumausgaben seien um 1,9 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 1,6 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Ausgaben um 6,2 Prozent gestiegen. Das Plus im Juli ist das dritte in Folge. Im März und April waren die Ausgaben noch wegen der Corona-Krise eingebrochen.