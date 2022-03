USA: Konsumausgaben steigen leicht - Inflation zieht weiter an

In den USA sind die Ausgaben der Verbraucher im Februar nur leicht gestiegen. Die Konsumausgaben legten gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte das Plus noch 2,7 Prozent betragen. Die privaten Einnahmen legten im Februar wie von Analysten erwartet um 0,5 Prozent zu.