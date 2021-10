USA: Konsumausgaben und Einkommen gestiegen

In den USA sind die Einkommen und Ausgaben der Verbraucher im August gestiegen. Die Konsumausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 0,7 Prozent gerechnet. Die Einnahmen stiegen auf Monatssicht wie von Volkswirten erwartet um 0,2 Prozent.