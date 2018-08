USA: Konsumausgaben und Inflation steigen weiter

In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Juli weiter gestiegen. Sie erhöhten sich wie von Analysten im Mittel erwartet um 0,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Entwicklung entsprach dem Anstieg im Vormonat. Die Einkommen der privaten Haushalte stiegen dagegen nur um 0,3 Prozent und damit etwas schwächer als erwartet und auch schwächer als im Vormonat.