Das Konsumklima in den USA hat sich im Oktober weiter aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen stieg gegenüber dem Vormonat um 1,4 Punkte auf 81,8 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Befragungsrunde wurde noch ein niedrigerer Wert von 81,2 Punkten ermittelt. Die Erwartungen der Verbraucher hellten sich auf, die aktuelle Lage schätzten sie jedoch pessimistischer ein.