USA: Konsumklima der Uni Michigan trübt sich stärker ein als erwartet

Das Konsumlima in den USA hat sich stärker eingetrübt als zunächst ermittelt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel im Juli gegenüber dem Vormonat um 5,6 Punkte auf 72,5 Punkte, wie die Universität am Freitag auf Basis einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren noch 73,2 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Revision auf 72,9 Punkte gerechnet.