USA: Leistungsbilanz mit geringerem Defizit

Das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im Schlussquartal 2021 etwas niedriger ausgefallen. Im vierten Quartal sank das Defizit gegenüber dem Vorquartal um zwei Milliarden US-Dollar auf 217,9 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 218 Milliarden Dollar gerechnet.