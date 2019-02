USA loben 'produktive' Handelsgespräche in Peking

(Ausführliche Fassung) - US-Finanzminister Steven Mnuchin sieht nach der jüngsten Verhandlungsrunde in Peking Fortschritte im Handelskonflikt mit China. Er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hätten in Peking "produktive" Gespräche mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He geführt, schrieb Mnuchin am Freitag auf Twitter. Es wurde erwartet, dass die beiden hochrangigen US-Vertreter auch von Chinas Staatschef Xi Jinping empfangen werden.