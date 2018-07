Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli nicht so stark eingetrübt wie erwartet. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima sei auf 97,9 Punkte gefallen, nach 98,2 Punkten im Vormonat, hiess es in einer am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung. In einer ersten Erhebung hatte die Universität noch einen stärkeren Rückgang auf 97,1 Punkte gemeldet.