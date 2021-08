USA: NAHB-Hausmarktindex fällt auf den niedrigsten Stand seit 13 Monaten

Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im August überraschend erneut eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex sank zum Vormonat um 5 Punkte auf 75 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juli 2020. Es ist der dritten Rückgang in Folge. Analysten hatten mit unveränderten 80 Punkte gerechnet.