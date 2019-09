USA: NAHB-Hausmarktindex legt weiter zu

Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im September den dritten Monat in Folge aufgehellt. Der NAHB-Hausmarktindex sei um einen Punkt auf 68 Zähler gestiegen, teilte die National Association of Home Builders (NAHB) am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit 66 Punkten gerechnet.