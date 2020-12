USA: NAHB-Hausmarktindex trübt sich stärker als erwartet ein

Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Dezember stärker als erwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel im November zum Vormonat um 4 Punkte auf 86 Zähler, wie die National Association of Home Builders am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 88 Punkte gerechnet.