In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im März eingebrochen. Die Zahl der Verkäufe sei um 15,4 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der stärkste Rückgang seit Juli 2013. Volkswirte hatten einen Rückgang um 15,8 Prozent erwartet.