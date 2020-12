In den USA ist der Zahl der Verkäufe neuer Häuser im November überraschend deutlich gefallen. Die Neubauverkäufe sanken gegenüber dem Vormonat um 11,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem deutlich geringeren Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet.