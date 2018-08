In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im Juli überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 1,7 Prozent gesunken, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten eine Anstieg um 2,2 Prozent erwartet. Auf das Jahr hochgerechnet sanken die Hausverkäufe um 11 000 auf 627 000 Einheiten. Hier war ein Wert von 645 000 erwartet worden.