USA: Neubauverkäufe steigen erneut deutlich

In den USA hält der Höhenflug am Markt für neue Häuser an. Die Neubauverkäufe stiegen im August gegenüber dem Vormonat um 4,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 1,2 Prozent gerechnet.