Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im Juli weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der Empire-State-Index stieg von minus 0,2 Punkten im Vormonat auf plus 17,2 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs auf lediglich 10 Punkte gerechnet.