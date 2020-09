USA: Philly-Fed-Index gibt erneut nach

Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im September den dritten Monat in Folge eingetrübt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) fiel von 17,2 Punkten im Vormonat auf 15,0 Punkte, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten mit der Entwicklung gerechnet.