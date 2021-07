USA: Philly-Fed-Index trübt sich stärker als erwartet ein

Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt. Der Indikator der regionalen Notenbank für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel um 8,8 Punkte auf 21,9 Punkte, wie die Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 28,0 Punkte gerechnet.