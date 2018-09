In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia überraschend stark verbessert. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) ist im September um 11 Punkte auf 22,9 Punkte gestiegen, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten einen schwächeren Anstieg auf 18,0 Punkte erwartet. Noch im Vormonat hatte der Indikator den tiefsten Stand seit November 2016 erreicht.