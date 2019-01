In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Ebene der Hersteller im Dezember nicht verändert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Erzeugerpreise um 2,5 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist die gleiche Rate wie im Vormonat. Analysten hatten im Mittel mit der Entwicklung gerechnet. Im Monatsvergleich gingen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, um 0,2 Prozent zurück.