USA: Private Einkommen fallen überraschend

In den USA sind die privaten Einkommen zu Beginn des Jahres überraschend gesunken. Im Januar habe es im Monatsvergleich einen Rückgang um 0,1 Prozent gegeben, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren von einem Anstieg um 0,3 Prozent ausgegangen, nachdem die Einkommen im Dezember um 1,0 Prozent gestiegen waren.