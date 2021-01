USA: Private Einkommen steigen stärker als erwartet

In den USA sind die Einkommen Ende des vergangenen Jahres unerwartet deutlich gestiegen. Im Monatsvergleich habe es einen Zuwachs um 0,6 Prozent gegeben, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Einkommen noch um revidierte 1,3 Prozent (zunächst minus 1,1 Prozent) gefallen.