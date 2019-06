In den USA ist die Produktivität im ersten Quartal schwächer als erwartet gestiegen. Sie habe um 3,4 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag laut einer zweiten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Zuwachs um 3,5 Prozent gerechnet. In der ersten Schätzung war noch eine Zunahme der Produktivität von 3,6 Prozent gemeldet worden. Im Vorquartal war die Produktivität deutlich schwächer um 1,3 Prozent gestiegen.