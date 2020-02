USA: Produktivität nimmt weniger als erwartet zu

In den USA hat sich die Produktivität der Wirtschaft zum Jahresende etwas weniger verbessert als erwartet. Auf das Jahr hochgerechnet stieg die Produktion je Mitarbeiter und Stunde im vierten Quartal um 1,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten einen Zuwachs um 1,6 Prozent erwartet. Die Lohnstückkosten erhöhten sich auf das Jahr hochgerechnet ebenfalls um 1,4 Prozent.