USA: Produktivität steigt deutlich stärker als erwartet

Die Produktivität der US-Wirtschaft hat in der Corona-Krise stark zugelegt. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit ist im zweiten Quartal um 10,1 Prozent gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung von 7,3 Prozent wurde damit deutlich nach oben revidiert.