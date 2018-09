Die USA haben China laut einem Pressebericht eine neue Runde von Handelsgesprächen angeboten. Damit soll der Regierung in Peking eine weitere Möglichkeit gegeben werden, um auf die Bedenken Washingtons bei Handelsfragen einzugehen, erfuhr das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Mittwoch von nicht genannten Personen, die mit der Thematik befasst seien. Die Einladung sei von US-Finanzminister Steven Mnuchin an den chinesischen Vize-Premier Liu He ergangen.