USA: Schwebende Hausverkäufe brechen im April erneut ein

Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe ist in den USA im April erneut eingebrochen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe seien im April im Vergleich zum Vormonat um 21,8 Prozent gesunken, teilte die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der stärkste monatliche Rückgang seit Mai 2010. Der Rückgang fiel stärker aus als erwartet. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Minus von 17,3 Prozent gerechnet.