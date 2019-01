Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe auf dem US-Markt ist im Dezember weiter gesunken. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe fielen im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten waren dagegen von einem Zuwachs um 0,5 Prozent ausgegangen.