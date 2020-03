USA: Schwebende Hausverkäufe steigen im Februar überraschend

Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe ist in den USA vor der Zuspitzung der Corona-Krise überraschend gestiegen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe seien im Februar im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Prozent geklettert, teilte die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 1,8 Prozent gerechnet. Die Corona-Krise hatte in den USA erst im März voll zugeschlagen.