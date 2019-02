Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe auf dem US-Markt ist zu Beginn des Jahres gestiegen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe legten im Vergleich zum Vormonat um 4,6 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der erste Anstieg nach drei Rückgängen in Folge. Analysten hatten nur einem Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet.