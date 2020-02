USA: Stärkster Anstieg der Hauspreise seit zehn Monaten - Case-Shiller-Index

Auf dem US-Immobilienmarkt hat sich der Preisauftrieb im Dezember weiter verstärkt. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Hauspreise um 2,85 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten diesen Zuwachs erwartet. Seit vergangenen Juli hat sich der Preisauftrieb verstärkt. Der Zuwachs im Dezember ist der stärkste seit Februar 2019.