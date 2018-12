Die Stimmung der US-Dienstleister ist im November überraschend gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) legte um 0,4 Punkte auf 60,7 Zähler zu, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem erneuten Rückgang auf 59,0 Punkte gerechnet. Die Stimmung in den Unternehmen der Dienstleistungsbranche ist im langfristigen Vergleich auf einem hohen Niveau.