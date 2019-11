USA: Stimmung im Dienstleistungssektor hellt sich überraschend deutlich auf

Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im Oktober überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) sei um 2,1 Punkte auf 54,7 Zähler gestiegen, teilte das Institut am Dienstag in Tempe mit. Analysten hatten lediglich einen Anstieg auf 53,5 Punkte gerechnet.