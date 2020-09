Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im September stärker als erwartet aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von 3,7 Punkten im Vormonat auf 17,0 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 6,9 Punkte erwartet.