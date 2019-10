USA: Umsatz im Einzelhandel fällt überraschend

Der Einzelhandel der USA hat den Wachstumskurs der vergangenen Monaten vorerst gestoppt. Im September sind die Umsätze in dem für die amerikanischen Wirtschaft wichtigen Sektor erstmals seit Februar im Monatsvergleich wieder gesunken. Die Erlöse schrumpften um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.