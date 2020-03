Die Verbraucher bewerteten ihre aktuelle Lage schlechter, deutlicher trübte sich jedoch ihre Einschätzung der Zukunftsperspektiven ein. Die Corona-Krise und die Börsenturbulenzen hätten die Unsicherheit unter den Verbrauchern deutlich erhöht, sagte Direktor Lynn Franco vom Conference Board. Es seien weitere Eintrübungen zu erwarten.

Die Umfrage wurde am 19. März abgeschlossen. Die jüngste Eskalation der Krise in den USA ist damit noch nicht in die Erhebung eingegangen./bgf/jsl/he

(AWP)