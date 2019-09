USA verhängen weitere Sanktionen gegen Iran und loben Belohnung aus

Die US-Regierung erhöht nochmals den Druck auf den Iran und will Teherans Einnahmen aus dem Ölgeschäft weiter beschneiden. Das US-Finanzministerium verhängte am Mittwoch Sanktionen gegen ein Netzwerk, das - gesteuert durch die iranischen Revolutionsgarden - im grossen Stil iranisches Öl verschifft und so grosse Summen zur finanziellen Unterstützung des syrischen Regimes, der Hisbollah und anderer Gruppen beschafft haben soll. Konkret wurden mehr als zwei Dutzend Firmen, Personen und Schiffe mit Strafmassnahmen belegt. Ihre Vermögenswerte in den USA werden eingefroren, Geschäfte mit ihnen untersagt.