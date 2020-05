USA: Verkäufe bestehender Häuser brechen im April weniger ein als erwartet

In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im April weniger eingebrochen als Experten erwartet hatten. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Hausverkäufe um 17,8 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies ist der stärkste Rückgang seit dem Jahr 2010. Analysten hatten im Schnitt einen stärkeren Rückgang um 19,9 Prozent erwartet.