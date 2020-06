USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen stärker als erwartet

In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Mai stärker als erwartet gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Hausverkäufe um 9,7 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors am Montag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang von 5,6 Prozent erwartet. Die Auswirkungen der Beschränkungen in der Corona-Krise machen sich weiterhin bemerkbar.