USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen überraschend

In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Oktober überraschend gestiegen. Sie legten im Monatsvergleich um 0,8 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Montag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang um 1,4 Prozent gerechnet.