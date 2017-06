USA: Wirtschaft wächst etwas stärker als gedacht

Trotz der etwas besseren Zahlen hat die grösste Volkswirtschaft der Welt in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres an Schwung verloren. Im Schlussquartal 2016 war die amerikanische Wirtschaft noch um annualisiert 2,1 Prozent gewachsen. Ein schwacher Jahresauftakt ist in den USA keine Besonderheit. In den vergangenen Jahren war das Wachstum im ersten Quartal meistens schwach, was jedoch im Jahresverlauf meist wettgemacht wurde. Fachleute nennen nicht zuletzt statistische Probleme als Grund für das Phänomen.

Wachstumszahlen werden in den USA auf ein Jahr hochgerechnet. Die annualisierten Raten geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Tempo ein Jahr lang gehalten würde. In Europa wird auf diese Annualisierung verzichtet. Deshalb sind die europäischen Wachstumsraten geringer und nicht direkt mit amerikanischen Werten vergleichbar./bgf/tos/stb

(AWP)