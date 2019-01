In den USA hat die Zahl der verkauften Neubauten deutlich zugelegt. Sie sei im November um 16,9 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 4,8 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Käufe noch um um revidierte 8,3 Prozent gefallen. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang von 8,9 Prozent ermittelt worden.