In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Juni überraschend deutlich gestiegen. Die Verkäufe seien um 7,0 Prozent gegenüber dem Vormonat geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 5,1 Prozent erwartet.