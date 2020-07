Der Verband der Automobilindustrie (VDA) will an diesem Freitag Bilanz ziehen aus der schwierigen ersten Jahreshälfte für die Branche in der Corona-Krise. Verbandspräsidentin Hildegard Müller will bei der Videokonferenz in Berlin (11.00 Uhr) auch Perspektiven für die Branche in den kommenden Monaten aufzeigen. Der Auto-Absatz war wegen der heruntergefahrenen Produktion, geschlossener Autohäuser und gestörter Lieferketten eingebrochen. Von Januar bis Mai sind in den deutschen Werken so wenige Autos vom Band gelaufen wie seit 45 Jahren nicht.