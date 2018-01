Verbraucherstimmung in der Eurozone knapp unter Allzeithoch

(Ausführliche Fassung) - Die Kauflaune in der Eurozone steht unmittelbar vor ihrem bisherigen Höhepunkt. Der entsprechende Indikator stieg im Januar um 0,8 Punkte auf 1,3 Zähler, wie die EU-Kommission am Dienstag in Luxemburg mitteilte. So viel Optimismus hat es seit über 17 Jahren nicht mehr gegeben.